فايلر يطمئن على حالة إبراهيم قبل مواجهة الأهلي لسموحة.. وبرنامج تأهيلي لمتولي

يختتم الأهلي استعداداته اليوم الأحد قبل مواجهة فريق سموحة غدا الاثنين في افتتاح مبارياتهما في الدوري المصري، ويتابع رينيه فايلر حالة اللاعبين المصابين.

ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم في برج العرب بالاسكندرية قبل المواجهة المنتظرة مساء غد الاثنين.

وحرص فايلر على الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة بإجهاد في عضلة السمانة قبل انطلاق المران المسائي اليوم.

كما تم تحديد برنامج علاجي لمحمود متولي مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في لقاء السوبر.

ويعقد فايلر محاضرة فنية مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم الأحد.

وتأتي المحاضرة الفنية لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة ومنح التعليمات لكل لاعب للالتزام بدوره.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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