كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

حدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف نجمنا المصري محمد صلاح من تسديد ركلات الجزاء التي يحصل عليها الفريق.

صلاح سجل هدفا من ركلة جزاء هذا الموسم، ضد أرسنال، ضمن 4 أهداف سجلها مع فريقه في الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ستار: "القاعدة بالنسبة لنا هي أن جيمس ميلنر هو مسدد ركلات الجزاء الأول، وعندما لا يكون على أرض الملعب فإن صلاح هو من يسدد".

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وأضاف المدرب الألماني " لم نواجه موقفًا لم يكن أي منهما في الملعب".

وأوضح "لدينا ثنائي يجيد تسديد ركلات الجزاء بشكل مميز، وفي حالة وجودهما يجب أن يسدد اللاعب الذي يشعر بأنه الأفضل".

وواصل "اللاعب الأول الذي يأخذ الكرة هو على الأرجح الذي يشعر بأنه الأفضل، عندها قد تبدأ المناقشات بين اللاعبين حول مدى استعداده الذهني لتسديد الركلة".

وأتم "بالطبع يمكن أن يحدث جدالا بين اللاعبين، فنحن جميعًا بشر، لكنني لست من المعجبين بذلك".

وسجل صلاح 4 أهداف ومثله ماني في الموسم الحالي من الدوري ويتصدر قائمة هدافي البطولة سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بـ8 أهداف.

وتوج صلاح وماني وبيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكان التتويج هو الثاني على التوالي لصلاح الذي فاز بالجائزة منفردا في موسم 2017-2018 الذي حصد فيه أيضا لقب أفضل لاعب بالبطولة.

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