كلوب: نابي كيتا سيعود للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 11:10

كتب : محرر FilGoal.com

نابي كيتا - ليفربول - هدرسفيلد

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن الغيني نابي كيتا أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ليفربول ضد إم كيه دونز في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء القادم.

ويغيب كيتا عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد بات نابي كيتا قريبًا من العودة، ولكنه لن يلحق بمباراة تشيلسي، فهو لم يشارك سوى في عدد قليل من التدريبات".

أخبار متعلقة

من أجل الصدارة.. ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية في غياب مودريتش ومارسيلو دربي ميلانو - كونتي: لوكاكو لديه المزيد.. وهويتنا باتت واضحة دربي ميلانو - 4 أشياء تعلمناها.. المهاجم الذي يحبه كونتي وتألق دوناروما سواريز: الخسارة أمام غرناطة تقلقنا كثيرا

وأضاف "السبب الوحيد الذي قد يدفعنا لوضعه ضمن قائمة المباراة هو عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين، ونأمل أن لا يحدث ذلك. أستطيع أن أقول أنه سيكون جاهزًا للعب يوم الأربعاء، فلننتظر ونرى".

كان لاعب خط الوسط الغيني قد غاب عن الفريق منذ تعرضه للإصابة قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي التي جرت في اسطنبول الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملاؤه يوم الجمعة

ليفربول يسعى للفوز على تشيلسي من أجل الحفاظ على قمة الدوري الإنجليزي بستة انتصارات متتالية.

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. رهان الأهلي الفائز دائما

الخطيب للاعبي الأهلي: التحدي الأكبر دوري الأبطال

الجونة لا يعرف الفوز في افتتاح الدوري

صداع من عدد الأهداف.. سيتي يكتسح واتفورد 8-0

بسبب أزمة قيد حفني.. المقاصة يهدد بالشكوى لـ فيفا

الأهلي يكشف موعد ظهور قميصه الجديد

نابي كيتا ليفربول تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالوتيللي: لم أتدرب بجد أبدا مثل تلك الفترة.. مستعد لمواجهة يوفنتوس ولا أخشى رونالدو 6 دقيقة | أوروبا
اختيارات البدري الأولى.. المنتخب يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر 17 دقيقة | منتخب مصر
فايلر يطمئن على حالة إبراهيم قبل مواجهة الأهلي لسموحة.. وبرنامج تأهيلي لمتولي 26 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء ساعة | المحترفون
الاتحاد.. البحث عن الزعامة ساعة | تقرير في الجول
أرقام سلبية بالجملة لـ برشلونة بعد السقوط في غرناطة.. أحدهم لم يحدث منذ 25 عاما ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

قد ينال إعجابك