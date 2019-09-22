كلوب: نابي كيتا سيعود للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن الغيني نابي كيتا أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ليفربول ضد إم كيه دونز في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء القادم.

ويغيب كيتا عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد بات نابي كيتا قريبًا من العودة، ولكنه لن يلحق بمباراة تشيلسي، فهو لم يشارك سوى في عدد قليل من التدريبات".

وأضاف "السبب الوحيد الذي قد يدفعنا لوضعه ضمن قائمة المباراة هو عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين، ونأمل أن لا يحدث ذلك. أستطيع أن أقول أنه سيكون جاهزًا للعب يوم الأربعاء، فلننتظر ونرى".

كان لاعب خط الوسط الغيني قد غاب عن الفريق منذ تعرضه للإصابة قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي التي جرت في اسطنبول الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملاؤه يوم الجمعة

ليفربول يسعى للفوز على تشيلسي من أجل الحفاظ على قمة الدوري الإنجليزي بستة انتصارات متتالية.

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