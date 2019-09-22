دربي ميلانو - كونتي: لوكاكو لديه المزيد.. وهويتنا باتت واضحة

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الانتصار على ميلان في الدربي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سموم الأفاعي استشرت في جسد لاعبي الروسونيري لتشل حركتهم، وتنتزع منهم 3 نقاط، مواصلة الزحف نحو الصدارة بكل قوة.

النيراتزوري واصل عروضه القوية تحت قيادة أنطونيو كونتي، بينما واصل الروسونيري ترنحه في المسابقة مع المدرب ماركو جيامباولو.

وكونتي قال لمنصة DAZN عقب المباراة: "الدربي دائما مميز وليس سهلا توقعه خاصة عندما يتقابل فريقان كبيران كإنتر وميلان. لاعبيني قدموا أداء جيدا على كافة الأصعدة".

وأضاف "عدنا بنتيجة تركت مرارة في الحلق بعد التعادل مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وهذا كان دافعا لنا كي نستعد للدربي بالشكل الصحيح".

وتابع "استحققنا الانتصار. سعيد من أجل جماهيري لأن الدربي دائما دربي".

وعن مهاجمه روميلو لوكاكو الذي سجل هدفا في اللقاء "لديه المزيد بالتأكيد وقد أخبرته بذلك. عمره 26 عاما ويملك إمكانيات كبيرة وإن عملنا معه بشكل صحيح فسيصبح أكثر أهمية".

وبشأن زميله في الهجوم لاوتارو مارتينيز "هو صغير أيضا وبالعمل اليومي يصبح قادرا على التطور، وهذه وظيفتي. إنه أمر أنهم مستعدون للتطور".

وأشار "سعيد ببدايتنا الجيدة في الدوري وبشكل أقل بالطبع دوري الأبطال ولكنني واثق أن الإخفاقات ستجعلنا أفضل وستعيدنا للطريق الصحيح".

التقارير أشارت إلى خلاف وقع بين لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش في لقاء براج، وكونتي يرى الأمر بإيجابية "هذه الأشياء تحدث، وعندما تحدث فإنها تعني أن الدماء تسري في عروقك. الفتيان لطيفان للغاية. تشاجرت (عندما كنت لاعبا) مع الكثير من زملائي وبعد المباراة كنا نخرج لتناول العشاء معا".

وأتم متحدثا عن أفكاره "بات لدينا هوية، سواء ونحن نستحوذ على الكرة أو بدونها. لدينا فكرة كفريق. القائد يضع الخطة ولكنه يحتاج إلى جنود ينفذون أوامره، ومحظوظ لامتلاكي لاعبين ملتزمين".

هدفا اللقاء سجلهما مارسيلو بروزوفيتش، وروميلو لوكاكو في الدقائق 49 و78 على الترتيب.

الفوز رسّخ من خطوات إنتر القوية في الكالتشيو ليحقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة ضامنا الصدار بفارق نقطتين عن يوفنتوس.

وميلان تراجع للمركز التاسع برصيد 6 نقاط فقط.

















































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