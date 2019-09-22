الجباس: المنافسة في هجوم بيراميدز؟ نمتلك 4 لاعبين في كل مركز

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنبي

لا يشعر دودو الجباس مهاجم بيراميدز بالقلق بشأن وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه في قائمة فريقه هذا الموسم.

محمد الجباس

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشارك الجباس في فوز بيراميدز على إنبي برباعية دون رد في الجولة الأولى للدوري المصري.

وقال الجباس عبر قناة أون سبورت عقب المباراة: "البداية الجيدة للدوري تمنحنا دفعة قوية خاصة بعد خسارة كأس مصر والتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية".

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وأضاف "لذلك كنا نريد تحقيق الفوز قبل مواجهة العودة في الجزائر".

وأكمل "بيراميدز في الموسم الحالي أصبح يمتلك فريقا قويا ومجموعة مميزة من اللاعبين والتحدي بالنسبة لي هو ظهوري بمستوى مميز".

وبسؤاله عن وجود أكثر من مهاجم في قائمة بيراميدز مثل جون أنتوي وأحمد علي وإيريك تراوري رد قائلا: "هذا أمر طبيعي، والفريق في هذا الموسم يضم 4 لاعبين مميزين في كل مركز وهذا أمر يفيدنا كثيرا".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني بقيادة سيباستيان ديسابر يشعر بالراحة بسبب توافر الكثير من اللاعبين المميزين في قائمة الفريق، وهذا يمنحنا قوة في ظل المنافسة على جميع البطولات التي نشارك بها هذا الموسم".

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