سواريز: الخسارة أمام غرناطة تقلقنا كثيرا

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

اعترف لويس سواريز مهاجم برشلونة بشعوره بالقلق بعد خسارة فريقه أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

وخسر برشلونة للمرة الثانية في الدوري أمام غرناطة 2-صفر في الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال سواريز عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بكل تأكيد الخسارة تقلقنا كثيرا ويجب أن ننظر لعدة أشياء ونعالج الأخطاء ثم نظهر بمستوى أفضل".

وأضاف "من الصعب للغاية أن تتلقى هدفا في الدقيقة الأولى من المباراة لأنه يجعل الأمور أكثر صعوبة على الفريق".

وأكمل "استحوذنا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى غرناطة".

مهاجم منتخب أوروجواي تابع تصريحاته "ربما نتائج المباريات الأولى لنا في الدوري تجعلنا نشعر بالقلق، يجب أن نحلل وضع الفريق الحالي لنفوز بالمواجهات داخل وخارج ملعبنا".

وبسؤاله عن فرص خسارة برشلونة للدوري رد قائلا "لا يجب أن نؤكد ذلك، ولكن بالتأكيد مباريات هامة مثل مواجهة غرناطة تؤثر في مسيرة الفريق".

وأتم تصريحاته "كنا نحقق الفوز في الثواني الأخيرة ولكن هذه النوعية من الخصوم يجب أن نلعب ضدهم بشكل أقوى لنحسم اللقب، والموسم لا يزال طويلا".

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