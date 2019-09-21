فالفيردي: من المبكر الحديث عن خسارة برشلونة للدوري

يعتقد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن الحديث عن خسارة فريقه للدوري الإسباني لا يزال مبكرا.

وخسر برشلونة للمرة الثانية في الدوري أمام غرناطة 2-صفر في الجولة الخامسة من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي عقب المباراة في قناة بي إن سبورتس: "قدمنا أداء سيئ ولم نخلق الكثير من الفرص".

وأضاف "خارج ملعبنا لا نخلق الكثير من الفرص ودائما ما نواجه دفاعات قوية كما حدث أمام أوساسونا".

وأكمل "لذلك علينا أن نلعب في أعلى مستوى ولا نبحث عن الأعذار بعد الإخفاقات، وأيضا علينا أن نجد حلولا لنكون أكثر دقة في إنهاء الهجمات وترجمة الفرص أمام المرمى إلى أهداف".

وواصل حديثه "كما قلت سابقا مثل هذه المباريات في الملاعب الصعبة هي التي تحدد بطل، وربما لو خسرنا المزيد من النقاط قد يبتعد اللقب عنا، ولكننا لا نزال في الجولة الخامسة من المسابقة ومن المبكر الحديث عن الفوز أو خسارة الدوري".

وأتم تصريحاته "دائما ما أتحمل المسؤولية واللاعبون ينفذون فقط تعليمات المدرب".

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