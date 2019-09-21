دربي ميلانو - جيامباولو بعد الخسارة: الخبرة الفارق الوحيد بين ميلان وإنتر

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 23:44

كتب : FilGoal

جيامباولو - ميلان

يرى ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان أن الفارق الوحيد بين فريقه وإنتر الخبرة، بعد خسارة الدربي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سموم الأفاعي استشرت في جسد لاعبي الروسونيري لتشل حركتهم، وتنتزع منهم 3 نقاط، مواصلة الزحف نحو الصدارة بكل قوة.

النيراتزوري واصل عروضه القوية تحت قيادة أنطونيو كونتي، بينما واصل الروسونيري ترنحه في المسابقة مع المدرب ماركو جيامباولو.

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والأخير قال لمنصة DAZN عقب المباراة: "لم نكن متماسكين في البداية ثم تطورت المباراة وأظهر إنتر أن خبرتهم أكبر".

وأضاف "الهدف الأول لم يجعلني سعيدا إذ رأيت رد فعل عاطفيا من قبلنا ولذا أصبحنا أقل تنظيما وتماسكا. كنا في المباراة ولكن الفارق الوحيد كان في الخبرة الذي كنا قادرين على تخطيه بدرجة معينة".

وأشار "اللاعبون كانوا يتحركون في أماكن في الملعب لا يفترض أن يتواجدوا بها لذا عندما كنا نفقد الكرة كانت تظهر مساحات لا يُفترض ظهورها".

وعن الدفع بالشاب رافائيل ليو لأول مرة أساسيا أوضح "ليو لاعب جيد وسريع ومهاري، وأعتقدت أن سرعته قد تسبب مشاكل لدفاع إنتر. عليه تعلم البقاء بكامل تركيزه في المباراة".

هدفا اللقاء سجلهما مارسيلو بروزوفيتش، وروميلو لوكاكو في الدقائق 49 و78 على الترتيب.

الفوز رسّخ من خطوات إنتر القوية في الكالتشيو ليحقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة ضامنا الصدار بفارق نقطتين عن يوفنتوس.

وميلان تراجع للمركز التاسع برصيد 6 نقاط فقط.

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