كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة أمام سموحة.

ياسر إبراهيم خرج مصابا في انتصار الأهلي بثلاثية مقابل هدفين أمام الزمالك في السوبر المصري.

ولكن إصابة ياسر إبراهيم لن تمنعه من الظهور في انطلاق مشوار الأهلي في الدوري.

وقال عبد الحفيظ: "ياسر إبراهيم جاهز تماما للمشاركة أمام سموحة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عمرو السولية هو الآخر إصابته ليست قوية".

وأوضح "إصابة السولية عبارة عن كدمة في وجه القدم وقد يشارك أمام سموحة".

وعن إصابة متولي، قال عب الحفيظ: "بشكل مبدئي متولي سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الأهلي".

وأشار "متولي يعاني من مزق في العضلة الخلفية".

قمة السوبر شهدت خروج متولي مصابا نفس حال ياسر إبراهيم، بينما أكمل السولية المباراة بشكل طبيعي حتى النهاية. (طالع التفاصيل)

ويمتلك الأهلي في خط دفاعه رامي ربيعة فقط إلى جانب عودة الموقوف أيمن أشرف، بينما يتواصل غياب سعد سمير بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساءً يوم الاثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام سموحة من هنا

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