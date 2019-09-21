عدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي مكاسب انتصار فريقه أمام الجونة في بداية الدوري المصري.

الإسماعيلي انتصر على الجونة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال المنياوي: "حققنا الانتصار خارج الديار وأمام فريق صعب مثل الجونة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الفوز يعطينا الدفعة المعنوية المطلوبة للاعبين في الموسم الجديد ويُحملنا دوافع كبيرة وجديدة لاستكمال المشوار".

وتابع "رفعنا شعار الفوز منذ اللحظة الأولى ولعبنا بتشكيل هجومي وحافظنا على توازنا بين الدفاع والهجوم".

وأتم "الكل أدى المطلوب منه وحققنا الهدف المطلوب والآن نسعى للاستمرار في ذلك".

خلال 8 مواسم للجونة في مسابقة الدوري الممتاز لم يعرف أبدا الانتصار في افتتاح مبارياته. الفريق الساحلي خسر من الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

اللقاء أقيم بين الفريقين على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، في ثاني مباريات الجولة بعد انتصار المقاولون العرب على طلائع الجيش بنفس النتيجة.

والجونة تواصلت عقدة الافتتاح معه إذ لم يفز في أي مباراة.. تعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.

أما الإسماعيلي فخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ موسم 2015-2016 حينما تغلب على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية بالدقيقة 16.

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