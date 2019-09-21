ديسابر بعد الرباعية في إنبي: الكل سيقاتل لتحقيق أهدافنا

يرى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن انتصاره برباعية على إنبي في افتتاح مبارياته بالدوري دفعة قوية للفريق قبل مواجهاته المقبلة.

وقال الفرنسي ديسابر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "البداية مهمة للغاية في الموسم الجديد ولا بد من الفوز. الانتصار برباعية دافع قوي للغاية لاستكمال الدوري بذات القوة وكذلك مساعد وداعم كبير قبل مباراة إفريقيا أمام شباب بلوزداد".

وأوضح المدرب "من الجيد بدء البطولة بفوز وسعيد بروح اللاعبين وأدائهم، والكونفدرالية مسابقة أخرى وهناك هدف مختلف عن الدوري والكل سيقاتل للفوز، وفي الطريق الجيد لتحقيق الهدف المطلوب".

المدير الفني أشار "كل مباراة يخوضها الفريق غاية في الصعوبة والنتيجة مهمة للغاية بالطبع، وكل مباراة مختلفة عن الأخرى ورد فعل اللاعبين في لقاء إنبي كان قويا للغاية بعد خسارة أمام الزمالك وتعادل أمام بطل الجزائر".

وأتم "الفريق عالج مشكلة عدم التسجيل وهز الشباك رغم عديد الفرص التي أتيحت في لقاء بطل الجزائر السابق".

هزيمة إنبي برباعية أمام بيراميدز تعد ضمن أكبر هزائم في تاريخ النادي البترولي في الدوري.

أكبر هزيمة لـ إنبي في الدوري كانت موسم 2012-13 أمام الأهلي عندما خسر 5-1.

بينما خسر الفريق البترولي بنتيجة 4-0 3 مرات في الدوري من قبل. مرة أمام حرس الحدود (2009-10) ومرة أمام المصري (2015-16) ومرة أمام سموحة (موسم 2017-18).

والآن في بداية المشوار في موسم 2019-20 يتلقى رباعية جديدة بلا أهداف.

ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 92 في الدوري المصري ويحتاج لـ 8 أهداف فقط لدخول نادي الـ 100 هدف.

بيراميدز ينتصر 4-0 ويحذر المنافسين في الدوري.

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