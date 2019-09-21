ماهر بعد السقوط برباعية أمام بيراميدز: من الجيد أنها في بداية الدوري

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

علي ماهر - إنبي - بيراميدز

ينظر علي ماهر المدير الفني لإنبي لهزيمته من بيراميدز برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، نظرة إيجابية للاستفادة من الأخطاء.

الفريق البترولي سقط في افتتاح مبارياته أمام بيراميدز برباعية نظيفة تتابع على تسجيلها عمر جابر وعبد الله السعيد (هدفان) ومحمد فاروق.

وماهر قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من الجيد أن هذه النتيجة جاءت في بداية الدوري، لن اتعامل معها بناحية سلبية فمن المهم أن نطوي الصفحة ونواصل سواء فزنا أو خسرنا".

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وأضاف "كان هناك أخطاء عدة وبعض اللاعبين لم يركزوا. بداية من الغد سنستعد لمواجهة طلائع الجيش. اللاعبون محترمون وقادرون على التعويض".

وشدد "لا نريد تكرار تجربة الموسم (التهديد بالهبوط). تعرف أن الدوري صعب جدا ولا مباراة سهلة حتى في مواجهة الفرق الصاعدة، وقد قلت هذا الكلام للاعبين".

وأشار "من الجيد أن هذه الاخطاء جاءت في بداية المسابقة، فهي فرصة للتعويض والاستفادة من أخطائنا".

وأتم "لم ننفق الكثير من الأموال، وتعاقدنا مع لاعبين جيدين لكننا على عكس الأندية الأخرى التي أنفقت مبالغ كبيرة كالأهلي وبيراميدز والزمالك، وحتى الاتحاد السكندري هذا الموسم".

هزيمة إنبي برباعية أمام بيراميدز تعد ضمن أكبر هزائم في تاريخ النادي البترولي في الدوري.

أكبر هزيمة لـ إنبي في الدوري كانت موسم 2012-13 أمام الأهلي عندما خسر 5-1.

بينما خسر الفريق البترولي بنتيجة 4-0 3 مرات في الدوري من قبل. مرة أمام حرس الحدود (2009-10) ومرة أمام المصري (2015-16) ومرة أمام سموحة (موسم 2017-18).

والآن في بداية المشوار في موسم 2019-20 يتلقى رباعية جديدة بلا أهداف.

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