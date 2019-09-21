أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن انضمام السويسري من أصول مغربية شعيب شعيب للجهاز الفني للفريق.

وقال عبد الحفيظ: "شعيب شعيب انضم للجهاز الفني كمدرب مساعد ومحلل أداء".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سيتولى شعيب مهمة تقييم اللاعبين من جانب القدرات الفنية والبدنية".

وواصل "كما سيُقدم تقارير دورية لـ فايلر عن الفرق المنافسة لـ الأهلي سواء في المسابقات المحلية أو الإفريقية".

ويُعد شعيب هو الأجنبي الرابع في جهاز فايلر مع الأهلي بعد ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى و دافيد سيسا المدرب العام، وتوماس بينجيلي مدرب الأحمال.

ورفع السويسري فايلر لقبه الأول مع الأهلي يوم الجمعة بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري.

وانتصر الأهلي بثلاثية مقابل هدفين على ملعب برج العرب، ليحقق لقبه الـ 11 في تاريخ السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساءً يوم الاثنين في بداية مشوار المارد الأحمر في الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام سموحة من هنا

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