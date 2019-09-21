بالفيديو - لايبزج يواصل عروضه بثلاثية في بريمن ويحافظ على الصدارة

واصل نادي لايبزج نتائجه الجيدة في الدوري الألماني بعدما حقق الفوز على فيردير بريمن بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من البوندسليجا.

لايبزج حقق انتصاره الرابع في المسابقة، مع تعادل وحيد رفقة بايرن ميونيخ 1-1، وأمام مضيفه بريمن استمر في حصد النقاط.

الهدف الأول أتى مع الدقيقة 13 من رأسية لـ ويلي أوربان مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة 34 نجح مارسيل سابيتسر في إضافة الهدف الثاني من ركلة ثابتة على حدود منطقة الـ18 نفذها لاعب الوسط النمساوي بطريقة رائعة.

انتهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني ورغم إكمال لايبزج اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه كونراد لايمر لحصوله على بطاقتين صفراوتين، إلا أنه نجح في إضافة هدف ثالث.

ومن هجمة مرتدة سريعة أحرز مارسيلو ساراتشي الهدف الثالث في الدقيقة 83.

لايبزج رفع رصيده من النقاط إلى 13 محافظا على صدارة المسابقة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ.

فيما تجمد رصيد فيردير بريمن عند 6 نقاط في المركز العاشر.

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