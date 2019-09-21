لاعب الإسماعيلي: لا يمكن أن نمر بموسم آخر سيء

شدد عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي على إصرار لاعبي فريقه على الظهور بشكل جيد هذا الموسم عكس الموسم الماضي.

الإسماعيلي انتصر على الجونة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن مجدي: "سعيد للغاية بتحقيق الانتصار في انطلاق الدوري. يعطينا دفعة قوية في المباريات المقبلة".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة مع الصحفيين "لا يمكن أن نمر بموسم آخر سيء. الإسماعيلي فريق كبير ولن نقبل ذلك أبدا. الموسم الماضي كان سيئا والآن نسعى لتحسين الصورة".

وتابع "نستحق الانتصار أمام الجونة وقدمنا مباراة جيدة وبذلنا قصارى جهدنا طوال اللقاء لتحقيق الفوز".

وأتم "المدير الفني - ميودراج ييسيتش- يبذل جهدنا كبيرا معنا لإظهار الدراويش بشكل جيد".

خلال 8 مواسم للجونة في مسابقة الدوري الممتاز لم يعرف أبدا الانتصار في افتتاح مبارياته. الفريق الساحلي خسر من الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

اللقاء أقيم بين الفريقين على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، في ثاني مباريات الجولة بعد انتصار المقاولون العرب على طلائع الجيش بنفس النتيجة.

والجونة تواصلت عقدة الافتتاح معه إذ لم يفز في أي مباراة.. تعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.

أما الإسماعيلي فخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ موسم 2015-2016 حينما تغلب على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية بالدقيقة 16.

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