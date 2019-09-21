سيفتقد نادي الزمالك خدمات مدافعه محمد عبد الغني خلال المباراتين المقبلتين للإصابة.

عبد الغني غادر الدربي أمام الأهلي مبكرا في الشوط الأول في لقاء انتهى بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بكأس السوبر.

وFilGoal.com علم أن عبد الغني أصيب بشد في العضلة الخلفية وسوف يغيب عن الفريق لمدة 10 أيام.

مدة غياب عبد الغني تعني عدم تواجده في مواجهتي الفريق أمام الاتحاد السكندري بافتتاح مباريات الدوري، وجينراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يلتقي مع الاتحاد يوم الإثنين المقبل، بينما يستقبل نظيره السنغالي يوم الأحد 29 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 من المسابقة الإفريقية.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادما من نادي مصر.

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