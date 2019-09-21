بيان رسمي – بيراميدز يدرس عرضا "مغريا" لـ أحمد حمودي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 17:21

كتب : عاطف شادي

أحمد حمودي - بيراميدز

يدرس نادي بيراميدز عرضا "مغريا" على حد قولهم من أحد الفرق لأحمد حمودي صانع ألعاب الفريق.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، كشف فيه عن تلقي الفريق عرضا مغريا –لم يفصحوا عن هويته- للحصول على خدمات أحمد حمودي الوافد الجديد في صفوف الفريق.

وحسب البيان، فإن بيراميدز يدرس إمكانية الموافقة على العرض نظرا لكونه عرضا مغريا من الناحية المادية، سواء ببيع اللاعب أو إعارته.

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أحمد حمودي انضم لنادي بيراميدز قبل أيام في صفقة انتقال حر، بعد تخلي الأهلي عنه.

صاحب الـ29 عاما شارك الموسم الماضي في 8 مباريات فقط. صنع فيهم هدفا واحدا.

في الدوري بيراميدز أحمد حمودي

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