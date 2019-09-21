أقر نادي مصر للمقاصة بغياب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق عن المشاركة حتى شهر يناير المقبل بسبب فشل قيده بقائمة الدوري.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة في تصريحات لـFilGoal.com: "حدث خطأ إداري تسبب في فشل قيد أيمن حفني في قائمة الفريق".

وأضاف "إداري الفريق فهم خطأ لائحة الدوري واعتقد أن عدد الإعارات المسموح به ثمانية باحتساب الأجانب وليس سبعة ضمن قائمة الفريق، لذلك كنا بحاجة لإخراج أحد اللاعبين من قائمتنا لقيد أيمن حفني".

سليم واصل "الخطأ لم يكن مقصودا، ولن نعاقب الإداري بناء على ذلك".

وأتم "حفني مستمر معنا، ولن يرحل عن الفريق رغم تلقيه عروضا، بل سيشارك مع الفريق بداية من يناير".

حفني عاد لمصر للمقاصة هذا الصيف بعد 5 سنوات رفقة نادي الزمالك.

صاحب الـ33 عاما شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة أسوان مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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