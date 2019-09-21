خاص فيديو في الجول – ميدو يضع حل عودة الدوري المصري لقوته
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 14:57
كتب : أحمد العريان
ما السبيل لعودة الدوري المصري لسابق قوته؟ أحمد حسام "ميدو" يضع الخطة لذلك.
يرى ميدو ضرورة تقليل عدد فرق الدوري المصري على مدار موسمين، من أجل مستوى أقوى للبطولة.
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