ما السبيل لعودة الدوري المصري لسابق قوته؟ أحمد حسام "ميدو" يضع الخطة لذلك.

يرى ميدو ضرورة تقليل عدد فرق الدوري المصري على مدار موسمين، من أجل مستوى أقوى للبطولة.

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