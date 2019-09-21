تشامبرلين مازحا: صلاح لا يمرر لنا.. اسألوا ماني

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 15:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

دافع أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب ليفربول عن زميله محمد صلاح الذي اتهمه البعض بالأنانية بسبب تفضيله التسديد بدلا من التمرير لزملائه أحيانا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الإنجليزي مازحا في حوار مع شبكة BBC:"صلاح ليس أنانيا؟ الرجل لا يمرر لنا. أنت مجنون؟ اسأل ساديو ماني".

وواصل لاعب أرسنال السابق "لا، صلاح ليس أنانيا لأنه هداف. عليه أن يفعل ذلك. لا يمكننا انتظار أن يمرر الكرة دائما وأن يسجل أهدافا كثيرة. الطريقة التي يلعب بها تربح لنا مباريات، لذا عليه أن يفعل ما يفعله".

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وأتم "يسجل، نفوز، أنا سعيد. صلاح، افعل ما يحلو لك".

ونشبت أزمة بين صلاح وماني بسبب عدم تمرير الأول للكرة إلى الأخير خلال مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز التي حسمها الأول بنتيجة 3-صفر.

وكان ماني غاضبا حين خرج من المباراة لكن تم احتواء الأزمة فيما بعد وأكد السنغالي أن علاقته بصلاح رائعة.

وسجل صلاح 4 أهداف ومثله ماني في الموسم الحالي من الدوري ويتصدر قائمة هدافي البطولة سيرخيو أجويرو وتامي أبراهام لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب ورصيدهما 7 أهداف.

وتوج صلاح وماني وبيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكان التتويج هو الثاني على التوالي لصلاح الذي فاز بالجائزة منفردا في موسم 2017-2018 الذي حصد فيه أيضا لقب أفضل لاعب بالبطولة.

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