البدري يشكل جهازه المعاون خلال 48 ساعة

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

البدري والخطيب وأبو ريدة وأشرف صبحي من اجتماع وزارة الرياضة

اتفقت اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مع حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري على تشكيل الجهاز المعاون للأخير خلال 48 ساعة.

وأطلع المجلس البدري على سياسته خلال الفترة المقبلة وما يجب أن يكون عليه المنتخب الوطني تحقيقا للآمال التي تعقدها عليه جماهير الكرة المصرية.

على أن يتم تحديد فيما بعد موعد لمؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الجديد.

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علم FilGoal.com سابقا أسماء الجهاز المقترح لمعاونة حسام البدري. أسماء من بينها محمد بركات نجم الأهلي والمنتخب والإسماعيلي السابق في منصب مدير المنتخب.

عماد متعب نجم مصر السابق كان مرشحا للتواجد في منصب مدير المنتخب في جهاز إيهاب جلال، ولكن الآن أصبح محمد بركات هو المرشح الأول لشغل المنصب مع البدري.

طارق مصطفى مدرب عام مع الثنائي محمد شوقي وسيد معوض كمدرب مساعد، على أن يكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. هذا هو التشكيل المقترح حتى الآن للتواجد مع البدري حسبما علم FilGoal.com.

ويعود البدري لمجال التدريب بعد سنة ونصف من التحول للمجال الإداري في رئاسة نادي بيراميدز.

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