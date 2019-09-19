جيمس لجماهير ريال مدريد: عليكم التحلي بالصبر فالموسم ما زال طويلا

طالب جيمس رودريجز صانع ألعاب ريال مدريد جماهير فريقه بالصبر بعدما تلقى الملكي هزيمة قاسية على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

لعب جيمس رودريجز أساسياً في المباراة الأولى لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

قال الكولومبي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كان يوماً سيئاً ولكن يجب ان نستقي الدروس منه. أعتقد انه كما يحصل مع الجميع في العمل هناك أيام جيدة وأخرى سيئة".

وأضاف "النتيجة سيئة، ولكن لا يجب ان نجعل منها دراما. المسابقة بدأت للتو والمشوار طويل. نخوض بعد أربعة أيام نخوض مباراة جديدة وصعبة في الليجا وعلينا التحضير لها".

ويلعب ريال مدريد المباراة القادمة ضد إشبيلية في ملعبه.

وواصل جيمس "أنا سعيد باللعب وآمل ان يكون موسماً جيداً. اللعب في ريال مدريد هو مسؤولية وهو مصدر سعادة كبيرة أيضاً. أشعر بحب الناس في كل مكان وهذا يجعلني أشعر بالسعادة والفخر. أريد أن أقول للمشجعين بان يتحلوا بالصبر وآمل ألا يحدث هذا مجدداً".

وتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط بفضل انتصاره على ريال مدريد.

ويلعب في المجموعة الأولى بجوار سان جيرمان وريال مدريد كل من جالاتا سراي وكلوب بروج.

أما عن العلاقة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق فصرح جيمس "ليس لديّ أي مشكلة مع المدرب. لطالما جمعت بيننا علاقة جيدة وأعتقد انها اليوم أفضل".

























































































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