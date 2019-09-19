بونوتشي: سببنا المشاكل لـ أتليتكو لكننا بحاجة للتركيز أكثر

يعتقد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن غياب التركيز من الفريق كلفه التعادل مع أتليتكو مدريد بعد عودة الأخير من تأخره بهدفين نظيفين.

الفريقان التقيا على ملعب واندا ميترو بوليتانو في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبعدما كان البيانكونيري متقدما بهدفين نظيفين منحت الرأسيات الروخيبلانكوس فرصة العودة (طالع تقرير المباراة).

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هناك الكثير من الضغط من جانب أتليتكو في الشوط الأول. عندما بدأنا في تحريك الكرة، سببنا مشاكل لهم وسجلنا".

وأضاف "لكن من المؤسف أننا تلقينا هدفين. نحن بحاجة للتركيز بشكل أكبر، لأننا قدمنا مباراة كبيرة".

افتتح خوان كوادرادو أهداف المباراة في الدقيقة 48، وأضاف بليز ماتويدي الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وقلص ستيفان سافيتش النتيجة لصالح أتليتكو بهدف في الدقيقة 70.

وأدرك هيكتور هيريرا التعادل لأتليتكو في الدقيقة 90.

























































































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