صورة - مؤمن زكريا في طريقه إلى ألمانيا للعلاج

غادر مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي مصر في طريقه إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج من إصابته، رفقة وكيله أحمد يحيى.

مؤمن زكريا تعرض لإصابة عضلية وعصبية منذ عدة أشهر، مما نتج عنه قطع إعارته لفريق أحد السعودي الموسم الماضي وعودته للأهلي.

وشهد صباح الخميس مغادرة مؤمن لمصر ليبدأ رحلة العودة ومحاولة العودة في يناير المقبل حتى يتم قيده في قائمة الشياطين الحمر.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد عقد جلسة مطولة مع مؤمن زكريا جناح الفريق قبل أيام.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "حرص الخطيب على الاطمئنان على حالة مؤمن والشد من أزره ودعمه معنويا قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج وللخضوع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة القادمة".

مؤمن زكريا في طريقه إلى ألمانيا 🇩🇪 لاستكمال رحلة العلاج. تمنياتنا للاعب بالعودة السريعة. 💪 pic.twitter.com/5C4aC1sfJZ — FilGoal (@FilGoal) September 19, 2019

وأضاف "وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج. كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه".

وأكمل "كما قام محمود الخطيب بعقد جلسة مع اللاعب منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

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