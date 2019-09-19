جوتي: ما حدث من ريال مدريد أمام سان جيرمان سيء

قال جوتي هيرنانديز نجم ريال مدريد السابق إن فريقه لم يكن قادرا على منافسة باريس سان جيرمان خلال مواجهة الفريقين بدوري الأبطال رغم غياب 3 من نجوم النادي الفرنسي.

وكتب النجم الإسباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حينما تذهب إلى باريس لمواجهة سان جيرمان بدون نجومه الثلاثة، ولا تكون قادرا على المنافسة، فهو أمر سيء".

ويقصد مساعد مدرب بشكتاش السابق النجوم الثلاثة، بكيليان مبابي وإدينسون كافاني ونيمار، إذ يغيب الأول والثاني بداعي الإصابة والثالث بسبب الإيقاف.

ريال مدريد سقط بنتيجة 3-0 أمام باريس سان جيرمان في افتتاحية مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

النادي الملكي خسر بنفس النتيجة من ضيفه سيسكا موسكو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى لريال مدريد هذا الموسم، إذ انه خاض 4 مباريات في الدوري الإسباني فاز في مواجهتين وتعادل مرتين.

جوتي كان واحدا من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ريال مدريد خلال الموسم الماضي بعد رحيل جولين لوبتيجي، إلا أن سانتياجو سولاري هو من تولى المهمة.

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