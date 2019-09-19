تصنيف الفيفا - مصر في موقعها.. وكوسوفو في أعلى مرتبة بتاريخها

يواصل المنتخب البلجيكي السيطرة على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر سبتمبر.

لم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى المنتخب الفرنسي للمركز الثاني فيما حلت البرازيل ثالثة وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين.

إفريقيًا يظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف في المركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ 29.

فيما يأتي المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًا دون أي تغيير خلف نيجيريا (34) والجزائر (38) والمغرب (39).

ولم يخض المنتخب الوطني الشهر الجاري أي مباراة ودية في الأجندة الدولية نظرا لعدم تعيين مدير فني لقيادة المنتخب.

وعربيا يحتل المنتخب المصري المركز الرابع خلف تونس والجزائر والمغرب، ثم يأتي منتخب قطر في المركز 62، الإمارات في المركز 66 ثم السعودية في المركز 70.

فيما وصل منتخب كوسوفو إلى المركز 119 بفضل نتائج الفريق في تصفيات يورو 2020 الشهر الجاري.

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