برنامج الأهلي للسوبر – تدريب وحيد قبل السفر لبرج العرب.. وفرصة أخيرة لـ أزارو

مازالت فرصة وليد أزارو المهاجم المغربي للنادي الأهلي قائمة في اللحاق بقمة كأس السوبر المصري وإن كانت ضعيفة.

وسيجري وليد أزارو اختبارا طبيا أخيرا مساء اليوم الخميس، يتحدد على أساسه انضمامه إلى قائمة الفريق لمباراة السوبر أو لا، وإن كانت فرص لحاقه باللقاء ضعيفة جدا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة مساء اليوم على ملعب مختار التتش، قبل السفر إلى برج العرب للدخول في معسكر اللقاء.

وتتجه النية داخل الأهلي للاستمرار في برج العرب بعد اللقاء، وذلك استعدادا للقاء سموحة في بداية الدوري بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

ريني فايلر المدرب السويسري للفريق سيعقد محاضرة بالفيديو للاعبين اليوم الخميس، وذلك لشرح نقاط القوى والضعف في الزمالك.

من جهة أخرى، انتظم رامي ربيعة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية خلال الساعات الماضية، لكن مشاركته في القلاء محل شك بسبب غيابه خلال الفترة الماضية.

الأهلي يواجه الزمالك مساء غد الجمعة في لقاء كأس السوبر المصري عن موسم 2018/2019.

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