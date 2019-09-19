زينيت يوقع مع لاعبه السابق بعد خروجه من السجن

أعلن يوري بادالكو محامي أليكساندر كوكورين عن انضمامه إلى فريقه السابق زينيت سان بيترسبرج، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم بعد إطلاق سراحه المبكر من السجن.

أليكساندر كوكورين النادي : زينيت

صاحب الـ28 عاما تم حبسه في شهر مايو الماضي بعدما وجد مذنبا في قضية تخريب ممتلكات وتعدي على مسؤول من وزارة التجارة بكرسي وضرب سائق في شهر أكتوبر 2018، وذلك بصحبة بافيل ماماييف لاعب وسط كراسنودار.

الثنائي كان يسير في أحد الشوارع مخمورا قبل أن يعتدي على شخصين من ضمنهم مسؤول في وزارة التجارة وسائق لمقدم برامج تلفزيونية.

وصرح وزير الرياضة الروسي بعد حبس الثنائي الدولي: "آمل أن يعلمهم ذلك درسا لهم ولكل الرياضيين".

وحكم على كوكورين بعقوبة الحبس لـ18 شهرا في موسكو، أما ماماييف فحكم عليه بالحبس لـ17 شهرا.

وغاب كوكورين عن المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا مع منتخب بلاده بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بالدوري الأوروبي بين زينيت وريد بول لايبزج.

ولا تعد تلك هي أول حادثة للثنائي، إذ أنه تورط فيما وصفته الصحف وقتها بـ"فضحية" بعد إقامة حفل مليء بالخمور في موناكو عقب توديع روسيا المبكر لبطولة يورو 2016، واستبعد من الفريق الأول ليشارك مع الرديف.

كوكورين لعب خلال الموسم الماضي مع زينيت 5 مواجهات سجل خلالها هدفين في كل المسابقات. كما لعب لمنتخب روسيا في 48 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.

أما ماماييف صاحب الـ31 عاما فشارك خلال الموسم الماضي في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3، ومثل منتخب روسيا في 15 مباراة دولية.

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