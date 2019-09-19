خاص سوبر في الجول – طارق يحيى: ميتشو سيفاجئ الجميع.. ومعلول نقطة قوة الأهلي

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 01:13

كتب : بسام أبو بكر

وليد أزارو - طارق حامد - محمود حمدي الونش - الأهلي - الزمالك

يؤمن طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك أن نظيره الحالي ميتشو سيفاجئ الجميع في لقاء السوبر ضد الأهلي مثلما فعل في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الزمالك يوم الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر 2018-2019.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا: "ميتشو مدرب يمتاز بقراءة المباريات والمنافس بشكل جيد ووجهة نظري إنه سيفاجئنا بشيء جديد مثلما حدث ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر حينما أشرك محمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة".

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وواصل "أعتقد إنه سينجح في إيقاف علي معلول بوضع لاعب آخر يعاونه".

وعن كيفية إيقاف وليد أزارو قال: "لا بد من تكليف محمود علاء أو محمد عبد الغني لمراقبته بشكل جيد وعدم منحه أي مساحات".

وعن نقطة قوة الأهلي قال طارق يحيى: "لم أشاهده مع مدربه ريني فايلر ولكن خطورة الأهلي بشكل عام تتمثل في علي معلول ومهارات رمضان صبحي من العمق بالإضافة للركلات الثابتة".

وواصل "لا يجب أن ننسى وليد أزارو رغم إضاعته للأهداف لكنه لاعب مميز".

أما عن نقطة قوة الزمالك فقال: "المهارة الفردية لكثير من لاعبيه بالإضافة لقوة ظهيري الملعب حمدي النقاز وعبد الله جمعة".

وبسؤاله من الأقرب لحصد اللقب قال: "الفرص متساوية فما حدث قبل القمة ليس له أي علاقة بما يحدث فيها، لكن في النهاية أتمنى فوز الزمالك وتتويجه باللقب".

وأضاف "لن تؤثر النتيجة على مشوار كلا المدربين فهما جاءا منذ فترة قصيرة".

وبسؤاله عن التشكيل الأنسب لكلا الفريقين اختار طارق يحيى التالي:

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمد عبد الغني- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- شيكابالا- أشرف بنشرقي- أوباما

في الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- أيمن أشرف- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- رمضان صبحي- حسين الشحات- جونيور أجايي

في الهجوم: صلاح محسن

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