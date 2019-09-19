خاص المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 00:41

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

انتهى اجتماع نائب رئيس النادي المصري محمد الخولي وطارق هاشم عضو مجلس الإدارة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق لمناقشة مستقبله قبل بداية الدوري.

وقال محمد الخولي لـFilGoal.com: "استمر الاجتماع لمدة ساعتين واتفقنا مع إيهاب جلال أن يكون التفاوض مع اتحاد الكرة بشكل رسمي من قبل إدارة المصري".

وواصل "نعرف جيدا أن هذا الموقف هو طلب وطني والجميع لا يستطيع رفضه حال الاستقرار على إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر".

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وهذا الأمر هو ما أكده إيهاب جلال وتحدث عن موقفه من ترشيح مدرب خلفا له لتدريب المصري قال: "إذا طلبت إدارة المصري مني ذلك لن أتأخر بكل تأكيد".

وكان إيهاب جلال كشف في وقت سابق أنه حال أراد اتحاد الكرة التعاقد معه لتدريب منتخب مصر فعليهم التفاوض مع إدارة المصري. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تفوق إيهاب جلال على حسام حسن مدرب سموحة الحالي في سباق تدريب منتخب مصر وإنه هو الأقرب حتى الآن لتدريب الفراعنة خلفا لخافيير أجيري. (طالع التفاصيل)

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