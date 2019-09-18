زيدان: كورتوا؟ نحن جميعا في نفس القارب.. ولست قلقا من ضعف الدفاع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

زيدان

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه قدّم مباراة سيئة ورفض تحميل تيبو كورتوا حارس المرمى سبب الهزيمة.

وسقط ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف نظيفة دون أن يسدد الفريق الإسباني أي تسديدة على المرمى.

وقال زيدان في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "قدمنا مباراة سيئة يجب الاعتراف بذلك، لقد تفوقوا علينا في كل شيء".

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وتابع المدير الفني الفرنسي "سجلنا هدفين وتم إلغائهما، لكن هذا لا يمنع أننا قدمنا مباراة سيئة".

وشدد زيدان "تفوق باريس في اللعب وفي وسط الملعب ولكن أكثر ما يزعجني أنهم تجاوزونا في القوة والكثافة".

وعن تحمل كورتوا مسؤولية الأهداف الثلاثة قال زيدان: "نحن جميعا في نفس القارب، ولن أحمل أحد المسؤولية، عندما يخسر الفريق يكون خطأ الجميع".

وأضاف زيدان "يجب أن ننسى هذه الهزيمة، والتي هي صعبة بالتأكيد ولكن علينا التركيز على مباراة الأحد".

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وتابع زيدان "لست قلقا من الهشاشة الدفاعية لكني أرى أن فريقي دون الكثافة اللازمة في تلك المرحلة من المسابقة".

وأتم زيدان حديثه "علينا تجاوز ذلك والتركيز فيما هو قادم".

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