توخيل: كنا رائعين في كل شيء ضد ريال مدريد.. انتصار مستحق

أشاد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالأداء الذي ظهر به فريقه في لقاء ريال مدريد والذي انتهى بانتصاره بثلاثية دون رد.

وتحدث توخيل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في دوري أبطال أوروبا قائلا: "مباراة صعبة ضد خصم كبير جدا".

وأضاف "لعبنا جيدا وقدمنا مستوى مميز وكل شيء ضروري للاستحواذ على الكرة فعلناه بشكل صحيح وحتى دونها كنا مميزين وعرفنا كيف نستعيدها".

وأتم "سعيد جدا بالفوز والانتصار دون استقبال أي هدف".

وتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط بفضل انتصاره على ريال مدريد.

ويلعب في المجموعة الأولى بجوار سان جيرمان وريال مدريد كل من جالاتا سراي وكلوب بروج.

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