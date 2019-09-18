توخيل: كنا رائعين في كل شيء ضد ريال مدريد.. انتصار مستحق

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان

أشاد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالأداء الذي ظهر به فريقه في لقاء ريال مدريد والذي انتهى بانتصاره بثلاثية دون رد.

وتحدث توخيل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في دوري أبطال أوروبا قائلا: "مباراة صعبة ضد خصم كبير جدا".

وأضاف "لعبنا جيدا وقدمنا مستوى مميز وكل شيء ضروري للاستحواذ على الكرة فعلناه بشكل صحيح وحتى دونها كنا مميزين وعرفنا كيف نستعيدها".

أخبار متعلقة

بالفيديو - ملوك في حديقة الأمراء.. باريس يضرب ريال مدريد المستسلم بثلاثية رئيس بايرن يرد على شتيجن: تتحدث وكأنك فزت بـ17 مونديالا.. نوير رقم 1 بالفيديو - الأربعاء الكروي الأوروبي.. أول فوز للإنجليز ولعنة الثلاثيات تصيب ريال مدريد

وأتم "سعيد جدا بالفوز والانتصار دون استقبال أي هدف".

وتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط بفضل انتصاره على ريال مدريد.

ويلعب في المجموعة الأولى بجوار سان جيرمان وريال مدريد كل من جالاتا سراي وكلوب بروج.

اقرأ أيضا:

إيهاب جلال: إن أرادني اتحاد الكرة فعليهم التحدث مع المصري

بالفيديو - ملوك في حديقة الأمراء.. باريس يضرب ريال مدريد المستسلم بثلاثية

بالفيديو - رأسيات أتليتكو تفسد رقصة يوفنتوس

يعرفه الأهلي والزمالك وأدار لقاء نابولي وليفربول.. حكم ألماني للقمة

"إيهاب جلال يتصدر سباق مرشحي تدريب مصر.. وهؤلاء يعاونوه"

فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب

توخيل سان جيرمان ليلة الأبطال ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سوبر في الجول – طارق يحيى: ميتشو سيفاجئ الجميع.. ومعلول نقطة قوة الأهلي 23 دقيقة | مصر
المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال 55 دقيقة | منتخب مصر
ساري بعد عودة أتليتكو: المباراة كانت في أيدينا.. نشعر بالمرارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
5 أشياء تعلمناها من مواجهة سان جيرمان وريال مدريد.. قطعة أكملت أحجية توخيل وخطأ زيدان ساعة | تقرير في الجول
زيدان: كورتوا؟ نحن جميعا في نفس القارب.. ولست قلقا من ضعف الدفاع ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: كنا رائعين في كل شيء ضد ريال مدريد.. انتصار مستحق ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك