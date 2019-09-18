رئيس بايرن يرد على شتيجن: تتحدث وكأنك فزت بـ17 مونديالا.. نوير رقم 1

"هناك منافسة بيننا وإذا نظرنا لما حدث في السنوات الأخيرة فأعتقد أن هناك تصريحات غير عادلة". هكذا تحدث أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة والمنتخب الألماني عن تنافسه مع مانويل نوير.

تير شتيجين النادي : برشلونة مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

شتيجن دخل في خلاف مع مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف منذ كأس العالم 2018 بسبب استبعاده من المشاركة الأساسية ومنح الفرصة لنوير الذي كان غائبا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتير شتيجن بعد تألقه أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء أضاف "كلنا نريد أن نلعب وهناك منافسة بين الجميع في الفريق ولا أرغب في قول المزيد".

لكن يبدو أن تلك التصريحات لم ترق لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس الذي رد بقوة على حارس بروسيا مونشنجلادباخ السابق.

وقال هونيس لصحيفة "سبورت 1": "إنه يتحدث وكأنه توج بـ17 لقبا لكأس العالم. لا يحق له الشكوى على الإطلاق".

وأضاف "لا يمكن المجادلة حول أن نوير الحارس رقم 1، لا نحب أن يدمر أحد سمعة لاعبينا".

وأتم مشددا "نوير سيظل دائما الأفضل".

يواكيم لوف مدرب الماكينات كان قد تحدث في مارس الماضي عن قراره الاعتماد على نوير قائلا: "لم يتغيّر رأيي على الإطلاق، نوير هو حارس المرمى الأساسي لي، ذكرت ذلك في نوفمبر، وأكرره الآن، إنه الحارس الأول وقائد المنتخب".

وأكمل وقتها "تير شتيجن يلعب لنادٍ عظيم، وهو حارس مرمى من المستوى الأول، سأعطيه بعض الفرص للمشاركة.. من الطبيعي أن تحدث منافسة على كافة المراكز، ولكن على الأقل في حراسة المرمى يمكنني القول أن نوير لا يزال حارسنا الأول".

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