تعرف على تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نابولي

لم يكن محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام نابولي الذي أسقط الريدز بهدفين في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

الريدز سقطوا على ملعب سان باولو لتستمر العقدة (طالع التفاصيل)، في لقاء اهتزت شباك الضيوف فيه مرتين .

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نابولي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة

إحالة النني لمجلس التأديب بالاتحاد التركي أبرزهم صلاح.. 5 لاعبين قد يصنعون الفارق في مواجهة نابولي وليفربول بالفيديو - صلاح وفيرمينو ملوك الـ وان تو لاعب ليفربول السابق: لا يوجد خط هجوم أفضل من صلاح وماني وفيرمينو

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

ساديو ماني جاء تقييمه أقل من صلاح بقليل، إذ حصل على 6.1 درجة، أما روبرتو فيرمينو فنال 6.4 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فابينيو الذي حصل على متوسط تقييم 8 درجات من عشرة.

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.

طالع أيضا

3 أشياء تعلمناها من سقوط ليفربول أمام نابولي

مواعيد مباريات الأربعاء

أتليتكو يتحدى يوفنتوس في مباراة مرتقبة بدوري الأبطال

باريس ضد ريال مدريد.. من الأقوى في غياب النجوم؟

بركات يروي لماذا طرده البدري من اجتماع للاعبين

بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بدوري النرويج

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني نابولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الأربعاء الكروي الأوروبي.. أول فوز للإنجليز ولعنة الثلاثيات تصيب ريال مدريد 41 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
رئيس بايرن يرد على شتيجن: تتحدث وكأنك فزت بـ17 مونديالا.. نوير رقم 1 11 دقيقة | أوروبا
إدريسا جايي: كنا نستطيع الفوز على ريال مدريد بأكثر من ثلاثية 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيهاب جلال: إن أرادني اتحاد الكرة فعليهم التحدث مع المصري 25 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - ملوك في حديقة الأمراء.. باريس يضرب ريال مدريد المستسلم بثلاثية 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بايرن يفتتح مشواره في دوري الأبطال بثلاثية في رد ستار 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك