تعرف على تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

لم يكن محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام نابولي الذي أسقط الريدز بهدفين في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

الريدز سقطوا على ملعب سان باولو لتستمر العقدة (طالع التفاصيل)، في لقاء اهتزت شباك الضيوف فيه مرتين .

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نابولي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

ساديو ماني جاء تقييمه أقل من صلاح بقليل، إذ حصل على 6.1 درجة، أما روبرتو فيرمينو فنال 6.4 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فابينيو الذي حصل على متوسط تقييم 8 درجات من عشرة.

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.

















































































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