بركات يكشف "الإفيه" الذي تسبب في طرد البدري له في اجتماع كبار اللاعبين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

محمد بركات

استعاد محمد بركات ذكريات موقف كوميدي جمعه بمدربه السابق في الأهلي، حسام البدري.

وقال بركات خلال استضافته بقناة الأهلي "في إحدى المرات اجتمع كابتن حسام باللاعبين الكبار بالفريق لتحفيزنا، رغم أن الفريق كان يسير بشكل جيد في هذه الفترة".

وأضاف "لقد طالبنا حينها بضرورة مساندته والوقوف بجانبه والحفاظ على اسم النادي، وغيرها من العبارات".

أخبار متعلقة

أنا الزئبقي بركات - حكاية خداع حكم نهائي إفريقيا و"يا رب دروجبا ما يضربني" حوار – نجيب: أفتقد أبو تريكة وبركات وجمعة.. وهذا أفضل شيء في لاسارتي القيعي: لا يوجد في الدوري أبو تريكة وبركات لنتعاقد معهم.. ونريد تكرار تجربة الجوهري

وأشار اللاعب المعتزل "إلا أن ما لفت نظري حينها، أن كابتن حسام البدري كان يرتدي (شبشب) الذي يدخل به اللاعبون دورة المياه للاستحمام وغيرها من الأغراض".

وواصل محمد بركات "قلت للبدري حينها لن أسمع أو أقبل منك أي كلمة طالما ترتدي هذا (الشبشب)، لينفجر الجميع في الضحك، وقال لي البدري (اطلع برة الأوضة)".

اقرأ أيضا

سوبر في الجول – عودة شيكابالا وضم زيزو "الموقوف".. قائمة شبه كاملة لـ الزمالك ضد الأهلي

الأهلي لـ في الجول: قيد نيدفيد وإغلاق القائمة.. انتقال السيد لـ الإسماعيلي لم يكتمل

رسميا – العاشر.. أحمد حمدي إلى الجونة بـ7 ملايين جنيه وبنود خاصة

بالفيديو – عقدة سان باولو مستمرة.. نابولي يُسقط ليفربول

بالفيديو - شتيجن يمنع برشلونة من السقوط أمام دورتموند في ليلة عودة ميسي

بالفيديو - الثلاثاء الكروي الأوروبي.. هاتريك تاريخي وركلات جزاء مهدرة وتصديات خيالية

الأهلي محمد بركات

نرشح لكم

أخر الأخبار

3 أشياء تعلمناها من سقوط ليفربول أمام نابولي.. صمود كوليبالي وغياب فاعلية ليفربول 5 دقيقة | تقرير في الجول
بيبو: الأهلي تكتم على حالة مؤمن زكريا.. والخطيب بنفسه كان يحجز له الطبيب 24 دقيقة | الدوري المصري
آرثور: لا أحد يستطيع التشكيك في أن ميسي الأفضل في العالم 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جريزمان: يجب أن اعتاد على تحركات ميسي وسواريز 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فالفيردي: عانينا كثيرا أمام دورتموند 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تير شتيجن: الناس تعرف ما أستطيع فعله ومباراة دورتموند إثبات على ذلك 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك