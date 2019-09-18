بركات يكشف "الإفيه" الذي تسبب في طرد البدري له في اجتماع كبار اللاعبين

استعاد محمد بركات ذكريات موقف كوميدي جمعه بمدربه السابق في الأهلي، حسام البدري.

وقال بركات خلال استضافته بقناة الأهلي "في إحدى المرات اجتمع كابتن حسام باللاعبين الكبار بالفريق لتحفيزنا، رغم أن الفريق كان يسير بشكل جيد في هذه الفترة".

وأضاف "لقد طالبنا حينها بضرورة مساندته والوقوف بجانبه والحفاظ على اسم النادي، وغيرها من العبارات".

وأشار اللاعب المعتزل "إلا أن ما لفت نظري حينها، أن كابتن حسام البدري كان يرتدي (شبشب) الذي يدخل به اللاعبون دورة المياه للاستحمام وغيرها من الأغراض".

وواصل محمد بركات "قلت للبدري حينها لن أسمع أو أقبل منك أي كلمة طالما ترتدي هذا (الشبشب)، لينفجر الجميع في الضحك، وقال لي البدري (اطلع برة الأوضة)".

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