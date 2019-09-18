سان جيرمان وريال مدريد.. من يلعب أفضل في غياب الجواهر؟

بين باريس سان جيرمان وريال مدريد سيكون هناك تحديا من نوع مختلف، يدور حول: أي فريق يستطيع التغلب على الغيابات والإيقافات الموجودة في قائمته؟

على ملعب حديقة الأمراء في الليلة الثانية لدوري أبطال أوروبا، يحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان في مباراة يغيب عنها العديد من نجوم الفريقين لأسباب مختلفة، وكأن اللقاء سيلعب لتحديد الفريق الذي يلعب أفضل دون جواهره وليس لحصد 3 نقاط.

المواجهة التي تكررت كثيرا في السنوات الماضية، ستكون افتتاحية مباريات المجموعة الأولى التي تضم جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.

على الورق يبدو إن الفريقين هما الأقرب للتأهل من المجموعة، أي إن المواجهات المباشرة بينهما ستحدد صاحب المرتبة الأولى في المجموعة.

ويبحث الفريقان عن التمكن من صدارة المجموعة مبكرا والتقدم بخطوة لضمان إنهاء دور المجموعات على القمة مما يعني نظريا مواجهة فرق أقل حدة في الأدوار الإقصائية.

نتائج ريال مدريد السابقة على ملعب باريس سان جيرمان تدعمه في المواجهة، حيث عاد بانتصار في إياب دور ال16 لموسم 2017-2018، كما تعادل في موسم 2015-2016 سلبيا.

الغيابات هي عنوان اللقاء

صاحب الأرض يخوض المواجهة دون الثلاثي الفتاك: كيليان مبابي، إدينسون كافاني ونيمار، المثلث الهجومي الذي سجل 85 هدفا مجتمعين في الموسم الماضي.

مبابي وكافاني يغيبان للإصابة، أما نيمار فيغيب بسبب الإيقاف بعد التهكم على حكم مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 في الموسم الماضي.

الإصابات أيضا ستحرم سان جيرمان من جوليان دراكسلر وتيلو كيهرير.

وبالنسبة لريال مدريد فالموضوع لا يختلف كثيرا.

القائد سيرجيو راموس يغيب للإيقاف بسبب تعمده حصوله على بطاقة صفراء ضد أياكس في ذهاب دور الـ16 للموسم الماضي.

كذلك ناتشو الذي يغيب للإيقاف.

أما لوكا مودريتش وإيسكو فانضما إلى ماركو أسينسيو الغائب حتى شهر فبراير المقبل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعد عودتهم من فترة التوقف الدولي بإصابات عضلية.

بينما لم يتم استدعاء براهيم دياز لعدم اكتمال شفاءه بعد.

في غرفة المؤتمرات الصحفية

لا يرى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن مواجهة ريال مدريد ستكون حاسمة، مشيرا إلى أن كريم بنزيمة هداف الفريق الإسباني لا ينال الإشادة بالقدر الذي يستحقه.

وقال: "كريم بنزيمة أحد أكثر اللاعبين الذين لا ينالون حقهم من المديح في عالم كرة القدم. إنه مهاجم ريال مدريد الأساسي منذ متى؟ 25 عامًا؟ إنه من طرازٍ عالمي".

بينما رشح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مؤكدا على جاهزية إدين هازارد للمشاركة في المباراة.

وقال: "هازارد جاهز تماما للعب المباراة، لديه الكثير من التصميم والطموح لفعل شيء كبير لهذا النادي.. دع هازارد يستقر وسترى ما يمكن أن يفعله

وأضاف "باريس سان جيرمان من الفرق المُرشحة للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم".

وأتم "بالطبع مع نيمار وكافاني ومبابي (يغيبون للإيقاف والإصابة)، فإن باريس سان جيرمان سيكون أفضل.. (ماورو) إيكاردي لاعب ممتاز وقد أثبت ذلك دائمًا. إنه هداف".

التشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: توماس مونييه - تياجو سيلفا - برنسيل كيمبيمبي - خوان بيرنات

خط الوسط: ماركينيوس - إدريسا جانا جاي - ماركو فيراتي

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي

ريال مدريد

حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - رافائيل فاران - فيرلان ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - جيميس رودريجيز - لوكاس فاسكيز - إدين هازارد

خط الهجوم: كريم بنزيمة

أرقام ما قبل المواجهة

سبق للفريقين خوض 8 مواجهات سابقة، انتصر ريال مدريد 4 مرات مقابل مرتين لسان جيرمان، بينما حسم التعادل مباراتين.

سجل ريال مدريد 11 هدفا، مقابل 9 أهداف لباريس سان جيرمان.

حكم اللقاء

سيقوم الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بإدارة اللقاء.

وسبق له إدارة 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا من قبل، ولم يسبق له تحكيم أي لقاء لريال مدريد.

وحكم تايلور مباراة واحدة فقط لباريس سان جيرمان كانت ضد شاختار دونستيك في دور المجموعات لموسم 2015-2016 وانتهت لصالح الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

و حتى الآن أدار تايلور 6 مباريات في الموسم الحالي، بواقع 5 في الدوري الإنجليزي ومباراة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وأشهر خلالها 30 بطاقة صفراء وبطاقتين صفراوتين في مناسبتين أسفرا عن بطاقات حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

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