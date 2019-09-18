في لحظات السوق الأخيرة.. بيراميدز يتعاقد مع "أفضل لاعب بـ الدوري النرويجي"

أعلن بيراميدز تعاقده مع التونسي عمر لعيوني، قادما من بودو جليمت النرويجي.

لعيوني، الجناح الأيسر صاحب الـ26 عاما، يملك أيضا الجنسية السويدية لينضم لأجانب الفريق، البوركينابي إريك تراوري والغاني جون أنتوي والإيفواري ويلفريد كانون.

وقال بيان بيراميدز إن لعيوني هو أفضل لاعب في الدوري النرويجي الموسم الماضي.

وساهم لعيوني في 18 هدفا لفريقه في الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 8 في 21 مباراة.

ولعب لعيوني من قبل مباراتين لمنتخب تونس، وسجل فيهما هدفا.

وتعد تلك آخر صفقات بيراميدز حيث أتممها في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، بعد دقائق من ضمه للمدافع الإيفواري ويلفريد كانون، وضمه لأحمد حمودي يوم الاثنين.

وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي إنه "سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري. اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي".

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة إنبي يوم 21 سبتمبر.

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