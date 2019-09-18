مواعيد مباريات الأربعاء 18/9/2019 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري الأبطال

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

ينطلق اليوم الثاني لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الذي يشهد مواجهتين قويتين، الأولى يحل فيها ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان على "بي إن سبورتس 1".

وفي إسبانيا يخوض يوفنتوس مواجهة صعبة أمام أتليتكو مدريد على "بي إن 3".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على شاختا دونيتسك على "بي إن سبورتس 2"، ويستقبل بايرن ميونيخ، النجم الأحمر على "بي إن سبورتس 5".

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ويسدل الستار يوم الأربعاء على الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، مباراة منتظرة بين كاشيما إنتلرز وجوانزو إيفرجراند.

طالع كافة المواعيد من هنا.

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دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء

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