معتز إينو وجمال حمزة يشاركان في مبادرة "لا للتعصب" قبل السوبر

يشارك معتز إينو وجمال حمزة لاعبا الأهلي والزمالك السابقين على التوالي في مبادرة "لا للتعصب" التي أطلقتها مجموعة "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال إينو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه يطالب جماهير القطبين بنبذ التعصب قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وأضاف "سأجلب 50 تذكرة وأقدمها هدية لأعضاء المجموعة ممن يشجعون الزمالك لحضور اللقاء".

وقال جمال حمزة الأمر ذاته: "سأجلب 50 تذكرة من جمهور الأهلي لحضور اللقاء في ملعب برج العرب من أجل نبذ التعصب".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب في لقاء السوبر المصري لموسم 2018-2019.

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