كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تفاصيل بند أولوية الشراء في صفقة انتقال أحمد حمدي للجونة.

وقال توفيق لـFilGoal.com: "من حق الأهلي شراء اللاعب في أي حالة من حالات إعادة بيعه إذا كان المشتري غير أوروبي".

وأردف "أما إذا كان المشتري محلي أو آسيوي أو إفريقي، فمن حق الأهلي التدخل لشراء اللاعب".

وأتم "الصفقة تمت مقابل 7 مليون جنيه، و30% من نسبة إعادة البيع".

وشارك حمدي لاعب الوسط في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي حيث لعب نصف الموسم الماضي الثاني معارا وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في معظم مباريات النصف الأول من الموسم الماضي مما اضطره للبحث عن فرصة للمشاركة.

واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وانتدب 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.

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