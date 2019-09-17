بالفيديو – كتب التاريخ بهاتريك ذهبي.. هالاند يقود سالزبورج لاكتساح جنك بسداسية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 23:23

كتب : رامي جمال

إيرلينج براوت هالاند - ريد بول سالزبورج

كتب المهاجم النرويجي ولاعب ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلينج براوت هالاند تاريخا ذهبيا لنفسه اليوم الثلاثاء وجعل العالم كله ينتظر بزوغ نجمه بعدما سجل هاتريك في شباك جنك البلجيكي.

واكتسح سالزبورج منافسه جنك بستة أهداف لهدفين في ملعب رد بول آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة التي تضم ليفربول ونابولي.

وتصدر سالزبورج المجموعة مبكرا بسبب فارق الأهداف عن نابولي الذي فاز على ليفربول بهدفين دون رد.

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أما جنك فاحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة.

افتتح هالاند أهدافه في المباراة في الدقيقة الثانية قبل أن يعود ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 34.

وعقب دقيقتين فقط سجل سالزبورج الهدف الثالث عن طريق هوانج هي تشان.

ذلك قبل أن يقلص جنك النتيجة بهدف في الدقيقة 40 عن طريق جون لوكومي.

وفي الدقيقة 45 أتم هالاند الهاتريك الخاص به وأعلن عن الهدف الرابع لفريقه.

ومرة أخرى وعقب دقيقتين فقط سجل دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الخامس للفريق النمساوي.

وفي الشوط الثاني سجل مبوانا ساماتا الهدف الثاني لجنك في الدقيقة 52.

لكن وسع أصحاب الأرض الفارق بهدف سادس سجله أندرياس أولمر في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد ساماتا في الدقيقة 83 عقب حصوله على إنذارين خلال ثلاث دقائق فقط.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها هالاند أكثر من هدف في لقاء واحد إذ سجل في كأس العالم تحت 20 عاما تسعة أهداف من أصل 12 اكتسح بها منتخب بلاده النرويج نظيره هندوراس.

بنفيكا X لايبزيج

وفي البرتغال في ملعب النور خسر بنفيكا من لايبزيج الألماني بهدفين لهدف لحساب المجموعة السابعة.

افتتح تيمو فيرنر أهداف المباراة لصالح لايبزيج في الدقيقة 69 قبل أن يسجل هدفا ثانيا عقب تسع دقائق.

وقلص هاريس سيفيروفيتش النتيجة لصالح بنفيكا في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة تصدر لايبزيج المجموعة بثلاث نقاط مقابل قدوم بنفيكا في المركز الرابع.

فيما يحتل المركزين الثاني والثالث بالتساوي كل من ليون وزينيت سان بطرسبرج بواقع نقطة لكل منهما عقب تعادلهما في وقت سابق بهدف لمثله.

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