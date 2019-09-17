كلوب عن الخسارة أمام نابولي: لم نكن سيئين.. والهدف الثاني ساذج

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة فريقه أمام نابولي كانت متكافئة، رغم الخسارة بثنائية نظيفة.

الريدز سقطوا على ملعب سان باولو لتستمر العقدة (طالع التفاصيل)، في لقاء اهتزت شباك الضيوف فيه مرتين كان الهدف الثاني منهما "ساذج"، بتعبير كلوب.

وقال كلوب عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس": "لم نكن سيئين جدا، كنا جيدين في بعض أوقات المباراة".

وأضاف "نابولي لعبوا على الهجمات المرتدة، ولم يحالفنا الحظ في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وشدد "المباراة كانت متكافئة. هيمنا على اللقاء قبل أن تأتي ركلة جزاء التي غيرت من مسار المباراة (بعدما تقدم نابولي)".

وعن الهدف الثاني الذي استقبله فريقه بينما كان يسعى للتعادل "أقولها صراحة: لم نستقبل هدفا بهذه السذاجة من قبل، كان بإمكاننا التعادل وكانت هناك أسبقية لكننا خسرنا في النهاية".

في الهدف الثاني كان هناك خطأ قاتل من فيرجيل فان دايك في تمرير الكرة ومن أندي روبرتسون في عدم تشتيتها وعدم تفاهمه مع الحارس أدريان ليسدد فيرناندو يورينتي الكرة معلنا عن هدف ثاني لنابولي ويؤكد انتصار فريقه.

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.

















































































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