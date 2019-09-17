بالفيديو - الهزيمة الأولى في دوري الأبطال مع لامبارد.. فالنسيا يفوز على تشيلسي

تلقى فريق تشيلسي الهزيمة الأولى له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد أمام فالنسيا الإسباني.

وفاز فالنسيا على تشيلسي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الزرق.

جاء هدف فالنسيا الوحيد عن طريق المهاجم رودريجو في الدقيقة 74.

واعتمد لامبارد في تشكيل تشيلسي على طريقة 3-5-2 للمباراة الثانية على التوالي.

تشكيل نابولي × ليفربول يورجن كلوب يهاجم بالثلاثي المرعب ماني ,صلاح ,فيرمينو#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/wqVNxusGze — FilGoal (@FilGoal) September 17, 2019

في الشوط الأول انحصر اللعب معظم الوقت في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على أي من الحارسين.

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بعد ربع ساعة من المباراة بتعرض لاعبه ميسون ماونت للإصابة بعد تدخل قوي من فرانسيس كوكلين لاعب وسط فالنسيا.

ليخرج اللاعب الشاب ويشارك بدلا منه بيدرو.

ثم دفع لامبارد في الشوط الثاني بالمهاجم أوليفيه جيرو بدلا من المدافع كورت زوما للتتحول طريقة اللعب إلى 4-4-2.

واستمر مستوى اللعب المتوسط في الشوط الثاني إلى أن جاء هدف فالنسيا في الدقيقة 74 بتسديدة بالقدم اليسرى من المهاجم رودريجو بعد عرضية من داني باريخو.

بعد الهدف الأول لفالنسيا انطلق تشيلسي للهجوم وأجرى لامبارد التغيير الثالث بنزول روس باركلي بدلا من كوفاستيش في محاولة لتسجيل التعادل.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعدما لمست الكرة يد فاس مدافع فالنسيا.

وتقدم البديل روس باركلي لتسديد الركلة لكنه وضعها في العارضة ليهدر على تشيلسي فرصة التعادل.

في المجموعة ذاتها فاز أياكس على ليل الفرنسي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب كرويف أرينا في أمستردام.

تقدم أياكس في الدقيقة 18 بهدف سجله كوينسي بروميس ثم أضاف إيدسون ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 50.

قبل أن يختتم المدافع الأيسر نيكولاس تاليافيجو الثلاثية في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يتصدر أياكس المجموعة الثامنة ويأتي بعده فالنسيا برصيد 3 نقاط لكلاهما، ثم تشيلسي في المركز الثالث وأخيرا ليل الفرنسي في المركز الرابع.