بالفيديو – أولى مفاجآت الأبطال.. سلافيا براج يعطل قطار إنتر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 21:00

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - سلافيا براج

عادت متعة دوري أبطال أوروبا بمفاجأة كبرى.. إنتر ميلان يتعادل في ملعبه أمام سلافيا براج التشيكي ليكتب أول تعثر لمدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي.

واستضاف إنتر ميلان منافسه سلافيا براج اليوم الثلاثاء في ملعب جوسيبي مياتزا في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

افتتح سلافيا براج أهداف المباراة عن طريق بيتر أولاينكا في الدقيقة 64.

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وبينما كانت المباراة تسير نحو انتصار ثمين للفريق التشيكي أدرك نيكولو باريلا التعادل في الدقيقة 90 للنيراتزوري.

وبذلك حصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره في المجموعة التي تضم بجانبهما بروسيا دورتموند وبرشلونة.

ومنذ تولي كونتي القيادة الفنية لإنتر ميلان فاز الفريق في كل مبارياته في الدوري الإيطالي قبل أن يتعثر أمام سلافيا براج.

ليون X زينيت

وفي لقاء آخر أقيم في التوقيت ذاته لحساب المجموعة السابعة في ملعب ليون تعادل أصحاب الأرض إيجابيا بهدف لمثله مع زينيت سان بطرسبرج الروسي.

افتتح ساردار أزمون أهداف المباراة لصالح الفريق الروسي في الدقيقة 41.

وأدرك ممفيس ديباي التعادل لليون من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وحصل بذلك كل فريق على نقطة في المجموعة التي تضم معهما بنفيكا البرتغالي ولايبزيج الألماني.

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إنتر ميلان سلافيا براج ليون زينيت

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