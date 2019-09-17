مدرب الزمالك السابق: طلبت ضم أنتوي.. وحددت 3 بدائل للنقاز

حدد خالد جلال دوره في الصفقات الجديدة للزمالك عند توليه المسؤولية بشكل مؤقت قبل التعاقد مع الصربي ميتشو، مطلع الموسم الجاري.

وقال جلال خلال استضافته بقناة (أون سبورت):"عملت في خطين متوازيين، إعداد الفريق فنيا وبدنيا لاستئناف المرحلة الأخيرة من الدوري، ودراسة ملف الصفقات الجديدة بالتنسيق مع المشرف العام أمير مرتضى".

وأضاف "لقد طلبت التعاقد مع جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة، إلا أن الصفقة لم تتم لضخامة المبلغ المطلوب".

وأشار "كنت أيضا مع عودة كابونجو كاسونجو من الإعارة، إذا لم ينضم أنتوي، بينما كان مصطفى محمد الخيار الثالث، لم أعترض على ضمه، ولكن كان يرغب بشدة في المشاركة أساسيا للاحتفاظ بفرصه للانضمام للمنتخب الأوليمبي".

ولفت "لقد عرض علي المشرف العام أمير مرتضى مقاطع فيديو لأشرف بنشرقي، واتفقنا على ضمه، أما شيكابالا، فلا يمكن الاعتراض على عودته، فهو نجم جماهيري، وزادت فرصه بعد تعثر انتقاله للمقاصة".

واستطرد المدير الفني السابق للزمالك "تمسكت باستمرار حازم إمام، وأبلغت إدارة النادي في حالة الاستغناء عن حمدي النقاز، بضرورة التعاقد مع رجب بكار أو عمر جابر من بيراميدز أو علي فوزي لاعب إنبي".

وأشار "أوصيت أيضا إدارة الزمالك بالتعاقد مع إمام عاشور رغم التحفظ على قيمة المبلغ المالي المطلوب، إلا أنني أكدت لهم أن هذا اللاعب سيكون مستقبل النادي، وكنت أيضا وراء التعاقد مع إسلام جابر".

واستدرك في ختام تصريحاته "لم يكن لي دور في التعاقد مع كريم بامبو أو محمد أوناجم ومحمد عبد الشافي".

وتولى جلال قيادة الزمالك لفترة قصيرة في 2018 فاز خلالها بكأس مصر وعاد ليدرب النادي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس في يونيو الماضي.

ورحل جلال عن الزمالك بعد خسارة الفريق للقب الدوري المصري الذي توج به الأهلي.

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