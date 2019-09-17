مدرب الزمالك السابق: طلبت ضم أنتوي.. وحددت 3 بدائل للنقاز

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 10:39

كتب : FilGoal

هدف الزمالك الثاني في بيراميدز

حدد خالد جلال دوره في الصفقات الجديدة للزمالك عند توليه المسؤولية بشكل مؤقت قبل التعاقد مع الصربي ميتشو، مطلع الموسم الجاري.

وقال جلال خلال استضافته بقناة (أون سبورت):"عملت في خطين متوازيين، إعداد الفريق فنيا وبدنيا لاستئناف المرحلة الأخيرة من الدوري، ودراسة ملف الصفقات الجديدة بالتنسيق مع المشرف العام أمير مرتضى".

وأضاف "لقد طلبت التعاقد مع جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة، إلا أن الصفقة لم تتم لضخامة المبلغ المطلوب".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على سؤال الـ100 مليون فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ سموحة يكشف لـ في الجول حقيقة جلسة حسام حسن مع مسؤولي اتحاد الكرة رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق والجماهير كانوا على قدر المسؤولية أمام أهلي بني غازي

وأشار "كنت أيضا مع عودة كابونجو كاسونجو من الإعارة، إذا لم ينضم أنتوي، بينما كان مصطفى محمد الخيار الثالث، لم أعترض على ضمه، ولكن كان يرغب بشدة في المشاركة أساسيا للاحتفاظ بفرصه للانضمام للمنتخب الأوليمبي".

ولفت "لقد عرض علي المشرف العام أمير مرتضى مقاطع فيديو لأشرف بنشرقي، واتفقنا على ضمه، أما شيكابالا، فلا يمكن الاعتراض على عودته، فهو نجم جماهيري، وزادت فرصه بعد تعثر انتقاله للمقاصة".

واستطرد المدير الفني السابق للزمالك "تمسكت باستمرار حازم إمام، وأبلغت إدارة النادي في حالة الاستغناء عن حمدي النقاز، بضرورة التعاقد مع رجب بكار أو عمر جابر من بيراميدز أو علي فوزي لاعب إنبي".

وأشار "أوصيت أيضا إدارة الزمالك بالتعاقد مع إمام عاشور رغم التحفظ على قيمة المبلغ المالي المطلوب، إلا أنني أكدت لهم أن هذا اللاعب سيكون مستقبل النادي، وكنت أيضا وراء التعاقد مع إسلام جابر".

واستدرك في ختام تصريحاته "لم يكن لي دور في التعاقد مع كريم بامبو أو محمد أوناجم ومحمد عبد الشافي".

وتولى جلال قيادة الزمالك لفترة قصيرة في 2018 فاز خلالها بكأس مصر وعاد ليدرب النادي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس في يونيو الماضي.

ورحل جلال عن الزمالك بعد خسارة الفريق للقب الدوري المصري الذي توج به الأهلي.

طالع أيضا

عودة البطولة الممتعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول في تحد صعب أمام نابولي

دورتموند وبرشلونة.. معركة السيطرة

علي ماهر يجيب على سؤال المائة مليون

الغندور: نجد صعوبة في استقدام أجنبي لإدارة السوبر

فانتازي في الجول - تعرف على أغلى اللاعبين

الزمالك خالد جلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاصة: ملعب الفيوم جاهز لاستقبال مبارياتنا بالدوري 9 دقيقة | مصر
ماذا يفعل صلاح في رحلاته إلى إيطاليا؟ نتائج مخيبة مع ليفربول 9 دقيقة | أوروبا
حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.. نحس روما وسينسي "غول" إنتر 17 دقيقة | أوروبا
تقرير: إدارة بشكتاش ترفض عقاب النني بسبب الطرد في أول مباراة 29 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي يحتج على مواجهته للمصري والأهلي في برج العرب 45 دقيقة | مصر
رئيس سموحة: مواجهة الأهلي في انطلاقة الدوري أفضل من نهايته 58 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك