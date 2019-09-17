الزمالك يطرح تذاكر الموسم الجديد عبر تذكرتي

يعقد نادي الزمالك جلسة مع شركة تذكرتي لتوقيع عقد شراكة لبيع تذاكر الموسم الجديد للجماهير بنفس النظام الذي تم اتباعه خلال كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر. وذلك حسب بيان رسمي نشرته الشركة.

وأشار البيان إلى أن "التجربة حققت نجاحا كبيرا خلال بطولة كأس الأمم بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي، أعقبها استخراج بطاقة المشجع والتي يحصل من خلالها المشتري على تذاكر أي مباراة يرغب في حضورها بالاستاد".

ومن المقرر استخدام نفس النظام حسبما أوضحت الشركة في بيانها، في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والذي سينطلق يوم السبت المقبل.

ويأتي ذلك لمنع الازدحام الناتج عن رغبة عدد كبير من الجماهير في الحصول على التذاكر، بجانب إنهاء ظاهرة السوق السوداء بحسب البيان.

وسيتم عقد جلسة بين منتصر النبراوي رئيس الشركة مع رئيس الزمالك للتوقيع بشكل رسمي على تطبيق نظام تذكرتي قبل انطلاق الموسم الكروي، وذلك بعد الاتفاق الكامل على جميع البنود الخاصة بتطبيق النظام.

وكان نظام تذكرتي هو المنفذ لبيع تذاكر كأس الأمم التي أقيمت في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، والتي حصدها منتخب الجزائر بعد فوزه ضد السنغال في النهائي بنتيجة 1-0.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصرية يوم الجمعة في الثامنة مساء على ملعب برج العرب، ثم يخوض أولى مواجهاته في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري يوم الإثنين في الثامنة مساء.

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