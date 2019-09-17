خالد جلال: فرص الزمالك أفضل من الأهلي في السوبر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يرى خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك أن الفريق هو الأقرب للفوز بكأس السوبر على حساب الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وصرح جلال عبر قناة أون سبورت "الزمالك أكثر جاهزية، وفرصه أفضل، والأقرب للفوز بالسوبر".

وأضاف "خسارة الزمالك في السنغال بدوري أبطال إفريقيا عارضة، والفريق قادر على التعويض والتأهل من مباراة الإياب".

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وخسر الزمالك يوم السبت أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الذي يستضيفه استاد القاهرة.

ورغم المستوى الرائع للزمالك في كأس مصر التي توج بها إلا سلسلة انتصاراته توقفت أمام جينيراسيون فوت الذي يحل ضيفا على الفارس الأبيض في 28 سبتمبر بمباراة الإياب.

ويرى جلال أن بيراميدز سيواجه صعوبة كبيرة في كأس الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد 1-1 في ملعب الدفاع الجوي بذهاب دور الـ32.

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