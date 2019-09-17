مواعيد مباريات الثلاثاء 17/9/2019 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري الأبطال

ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الذي يشهد مواجهتين قويتين، الأولى يحل فيها ليفربول حامل اللقب ضيفا على نابولي.

وفي ألمانيا، يخوض برشلونة مباراة صعبة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند.

ويستهل تشيلسي رحلته باستضافة فالنسيا في مباراة مرتقبة.

ويسدل الستار يوم الثلاثاء على الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، مباراة منتظرة في السعودية بين الهلال والاتحاد.

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