الغندور: الاستعانة بحكم عربي أو مصري لقمة السوبر واردة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

مشادة رمضان صبحي وحمدي النقاز وطارق حامد في مباراة الأهلي والزمالك

فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الباب أمام كل الاحتمالات بشأن هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة السوبر.

وصرح الغندور عبر البرنامج الإذاعي ملعب ٩٠٩٠ "نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية".

وأضاف "اتواصل بشكل شخصي مستغلا علاقاتي لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث أن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدوري قبل انطلاقه".

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وأشار "إذا تعذر استقدام حكم أوروبي، سنلجأ لحكم عربي، ويبقى المصري خيارا أخيرا".

وأتم جمال الغندور "أعمل على عدة بدائل، والإعلان عن طاقم التحكيم عند الاتفاق معه، ليس لدينا أسرار أو مفاجآت".

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