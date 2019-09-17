الغندور: الاستعانة بحكم عربي أو مصري لقمة السوبر واردة

فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الباب أمام كل الاحتمالات بشأن هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة السوبر.

وصرح الغندور عبر البرنامج الإذاعي ملعب ٩٠٩٠ "نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية".

وأضاف "اتواصل بشكل شخصي مستغلا علاقاتي لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث أن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدوري قبل انطلاقه".

وأشار "إذا تعذر استقدام حكم أوروبي، سنلجأ لحكم عربي، ويبقى المصري خيارا أخيرا".

وأتم جمال الغندور "أعمل على عدة بدائل، والإعلان عن طاقم التحكيم عند الاتفاق معه، ليس لدينا أسرار أو مفاجآت".

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