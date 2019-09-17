المقاصة: ملعب الفيوم جاهز لاستقبال مبارياتنا بالدوري

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 14:43

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

يتطلع مسؤولو نادي مصر للمقاصة لخوض مباريات الفريق في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري على ملعب الفيوم.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة "ملعب الفيوم جاهز لاستقبال المباريات، أرضية الملعب رائعة، ويتبقى فقط بعض الإصلاحات بالمدرجات نظرا لتأخر شركة المقاولات المكلفة بأعمال الصيانة لمدة 3 سنوات".

واستدرك عبر القناة الأولى "إدارة المقاصة التزمت بالمطلوب لتطوير الملعب من اشتراطات النيابة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وكنا جاهزين لإقامة المباريات عليه قبل أن يعلن وزير الشباب والرياضة خطة شاملة لتطوير ملاعب المحافظات".

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وأشار "الإصلاحات المتبقية بسيطة، ولكنها للأسف متأخرة منذ 3 سنوات، الأمر خارج عن النادي ومديرية الشباب والرياضة".

واستطرد المدير التنفيذي للمقاصة "يمكن لملعب الفيوم استضافة المباريات بدون جماهير أو بحضور جماهيري محدود، ونناشد المسؤولون ووزير الرياضة بضرورة إنهاء باقي الإصلاحات".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

ويفتتح المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" مشواره في بطولة الدوري بحلوله ضيفا على أسوان يوم 22 سبتمبر المقبل.

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